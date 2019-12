Derksen strikt leadzanger Creedence Clearwater Revival voor Bluesfestival

Peter Frampton is een muzikant uit Engeland die furore maakte met hits als 'Baby I love your way' en 'Show me the way'.

Peter Frampton in 1975

John Fogerty is vooral bekend als leadzanger van de band Creedence Clearwater Revival. Hij had hits met onder andere 'Have You Ever Seen The Rain' en 'Born On The Bayou'.

Have you ever seen the rain - John Fogerty

Eerder maakte Derksen al bekend dat de artiesten Waylon en Beth Hart hun opwachting maken tijdens het Holland International Bluesfestival in Grolloo.

Kaarten voor het festival, dat plaatsvindt op 11, 12 en 13 juni zijn sinds november verkrijgbaar.

Lees ook: