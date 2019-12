'Het is jammer dat er geen hunebedden op staan'

"Toen ik jong was maakte ik al puzzels", zegt Ten Have over zijn uit de hand gelopen hobby. " Maar dit was wel een hele uitdaging. Ik heb er precies tien maanden over gedaan, maar nu is hij af. Hij had echt niet langer moeten zijn, want ik heb nog tien centimeter over in de kamer."

Vijfhonderd stukjes

Ten Have legde de stukjes in zijn vrije tijd. Op sommige dagen was hij van zeven uur 's ochtends tot elf uur 's avonds bezig was. "Dan leg je ongeveer vijfhonderd puzzelstukjes". De lucht vond Ten Have het lastigst, "dat zijn allemaal blauwe stukjes met dezelfde kleur, dus dat was echt puzzelen."

Het laatste stukje leggen gaf Ten Have een fijn gevoel. "Je weet dan dat je klaar bent. De laatste loodjes waren wel zwaar, maar hij ligt nu op de grond. In januari breek ik hem weer af en gaat ie weer in de doos. Dan heeft Ten Have weer tijd voor zijn andere passie: wielrennen.

Geen hunebed

De puzzel beeldt de hele wereld uit. Van elk werelddeel staan de belangrijkste gebouwen, monumenten en dieren afgebeeld. "New York is mijn favoriet", zegt Ten Have. "Daar ben ik ooit een keer een dag geweest en dat vond ik geweldig. Het is alleen jammer dat er geen hunebedden op staan"