Coevorder warmtepompfabriek schaalt op: 'Dit jaar maken we er minimaal 30.000'

Onderdeel voor onderdeel worden de hybride pompen in elkaar gezet. Vorig jaar rolden er in de Coevorder fabriek nog zo'n drieduizend van de band, inmiddels is de productie flink verhoogd. "Dit jaar gaan we er minimaal 30.000 maken", steekt directeur Peter Jan Cool enthousiast van wal in het NOS Journaal. "En we proberen het aantal nog iets te verhogen, wat de vraag is eigenlijk nog groter."