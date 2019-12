Michael de Leeuw: Tegen FC Groningen van een 6 een 6,5 maken

"FC Emmen is een prachtige club en we hebben een prima elftal. Ik zit lekker in mijn vel en het gaat goed, dus ik heb geen reden tot klagen", laat de aanvoerder van FC Emmen weten. "Ja, in uitduels moet het beter. Laten we hopen dat we de negatieve reeks zonder uitoverwinning tegen Groningen kunnen doorbreken."

De Leeuw geeft de eerste seizoenshelft van FC Emmen een 6 als rapportcijfer. "Thuis is het een acht en in uitduels scoren we een vier. Vandaar die zes. Dat blijft ook bij een overwinning in Euroborg een zes of ok, een 6,5."

Groningen en Emmen doen volgens de Brabander weinig voor elkaar onder. "Dat is ook wel gebleken in alle duels die er onderling zijn gespeeld de laatste twee seizoenen."

FC Groningen - FC Emmen begint morgen om 14.30 uur. Radio Drenthe Sport doet live verslag. De uitzending begint om 14.00 uur.