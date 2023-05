Kraanbeklimmer station Groningen weer beneden, treinverkeer opgestart

Het treinverkeer rond Groningen is weer op gang gekomen. Eerder op de avond beklom een man een bouwkraan bij het Groninger Hoofdstation, waardoor volgens de politie een gevaarlijke situatie ontstond en het terrein werd afgezet. Van en naar de stad was geen treinverkeer mogelijk.

De persoon met zwarte capuchontrui is door enkele agenten van een speciaal politieteam veilig naar beneden gehaald. Daarna is hij gearresteerd. Wat de aanleiding voor hem was om bovenin de kraan te klimmen, is niet duidelijk.