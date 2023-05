Kabinet: PAS-melders krijgen voorrang bij vrijkomen stikstofruimte

Een PAS-melder is een (boeren)bedrijf dat onder het oude Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning hoefde aan te vragen voor het uitbreiden van het bedrijf in de buurt van kwetsbare natuur. Een melding van de berekende stikstofneerslag volstond.

Onder dit Programma Aanpak Stikstof konden activiteiten met weinig stikstofneerslag doorgaan; de uitstoot zou in de toekomst worden gecompenseerd. De Raad van State haalde in mei 2019 een streep door die regeling, omdat deze in strijd was met Europese regels.