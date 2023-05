Motorrijder gewond na val op Rondweg Emmen

Een motorrijder is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Rondweg in Emmen. De bestuurder ging rond 22.45 uur ter hoogte van de wijk Delftlanden onderuit en smakte tegen het asfalt.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij verder wordt behandeld. De politie heeft bij de plek van het ongeluk een eerste onderzoek gedaan naar de oorzaak van de val. Hierdoor was de weg tussen Emmen-West en de wijk Delftlanden in de richting van Ter Apel gedeeltelijk dicht.