Kim Stellingwerf overstelpt met reacties na oproep: 'Meest schrijnende dingen'

De telefoon van Kim Stellingwerf staat roodgloeiend sinds de Hoogeveense afgelopen weekend haar verhaal vertelde over haar scheiding en de nasleep hiervan. Naar aanleiding daarvan pleit ze voor een keurmerk voor mediators. "Ja, het is een beetje een gekkenhuis. Tientallen mensen die mailen en bellen in een dag, dat is best veel."

Stellingwerf (47) vertelde hoe ze in 2021 alles kwijtraakte bij haar scheiding . Een mediator begeleidde het proces bij de scheiding van Stellingwerf en haar man, maar daarin ging er volgens de Hoogeveense het nodige mis.

Bovendien miste de controle van een advocaat, die de tekst juridisch naliep. "Veel mensen herkennen zich in het verhaal en doen ook zelf hun verhaal", vertelt ze over de mailtjes en belletjes. "Dan hoor je de meest schrijnende dingen. Mensen die hun kinderen niet eens meer zien of die nog steeds aan het procederen zijn. Of al vijf of zes jaar bezig zijn om het te herstellen. Echt schrikbarend,"

'Onkunde'

In haar ogen moet er een strengere controle zijn op de kwaliteit van mediators. Stellingwerf: "Ze zullen het allemaal best goed bedoelen. Alleen: het is onkunde en daardoor gaat het fout denk ik. En daartussen hoort een advocaat te zitten, die dingen controleert. Nou, dat is bij ons niet gebeurd. Althans, we hebben nooit een advocaat gezien. Laat staan dat ik zeker weet dat een advocaat iets gecontroleerd heeft. Het is een verdienmodel en daar gaat iets niet goed."

Bij Stellingwerf en haar man zette de mediator het nodige op papier, maar daar bleek het nodige aan te schorten. "Als erin staat: artikel A gaat naar Jantje en dat staat daar zo in, dan denk ik: dat dit goed is geregeld. Maar daaronder moet nog sub a, sub b en sub c staan met juridische termen. Dat weet ik als leek niet. Daar is dan een advocaat voor om dat goed te regelen."

'Rigoureuze beslissingen'

Omdat dit allemaal niet goed op papier stond, bleef Stellingwerf met lege handen achter. "Het stond er achteraf niet goed in, maar dan is het al bij de rechtbank geweest en staat er een stempel op. En dan kun je hoog en laag springen, jammer dan." Stellingwerf zegt dat ze in een emotionele bui was en daardoor zei tegen haar ex: houd alles maar. "Dat is ook wat ik heb gezegd. maar je kunt je afvragen of mensen in zo'n emotionele toestand zulke rigoureuze beslissingen kunnen nemen. Dat denk ik niet."