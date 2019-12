Rennen in je kersttrui voor Alpe d'Huzes

"Het is de tijd van Kerst, dus het is leuk om met elkaar iets leuks te organiseren. We zijn een hardloopwinkel dus we gaan lopen", zegt organisator Martin Speelman. Maar achter het evenement zit ook een kerstgedachte. "Het is in deze tijd van het jaar goed om na te denken over andere dingen. Daarom hebben we contact gezocht met de organisatie van Alpe d'Huzes."

Uit dat contact kwam de afspraak om de opbrengst van de foute kersttruien-run aan dat doel te schenken. "We gaan met 140 leerlingen van de scholen uit Assen gaan we de Alpe d'Huez op", zegt Christel de Jong van CS Vincent van Gogh. "De opbrengst van deze dag is voor de leerlingen die de berg op gaan in de strijd tegen kanker."