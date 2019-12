Vormeer vierde bij marathon Cup in Breda

Imke Vormeer is vierde geworden bij de achtste wedstrijd in de KPN Marathon Cup. De schaatsster uit Meppel was in de finale met acht andere rijdsters overgebleven.

De overwinning op het ijs in Breda ging naar Francesca Lollobrigida. De Italiaanse was in de sprint te rap voor Kelly Schouten. Als derde eindigde Anna van den Bos. Vormeer moest het drietal in de absolute slotfase laten gaan. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van Schouten.

De Marathon Cup gaat in het nieuwe jaar verder in Heerenveen, op zaterdag 4 januari. Drie dagen eerder staat het KPN NK Marathon op het programma in Enschede.