'Binfluencers' houden Pieterpad schoon: 'Ik houd van wandelen en heb een hekel aan zwerfafval'

Ze hoopt mensen te beïnvloeden om ook zwerfafval op te rapen tijdens het wandelen. Zondag begon de Utrechtse aan het Pieterpad en tijdens verschillende etappes lopen mensen met haar mee. Vandaag is ze in Drenthe.

Wethouder Jelbrich Peters van de gemeente Tynaarlo, loopt vanochtend mee van Zuidlaren tot Schipborg. Ze had gehoopt dat een aantal inwoners zou meelopen, maar op de oproep van de gemeente is niet gereageerd. "Toch vinden wij het belangrijk om te laten zien dat dit ons aan het hart gaat."

Na een uur lopen is de zak die ze meeneemt al halfvol. "Dat is een mooie score, maar ook tweeledig", zegt Peters. "Het liefst zou je zien dat dit niet nodig is en het gewoon schoon is op straat. Maar het is toch goed dat je de wereld weer wat schoner maakt."