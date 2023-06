Vijf gewone huizen met een bijzondere naam (en het verhaal erachter)

Wie in het voorbijgaan goed oplet, kan op een aantal huizen in Drenthe zomaar een naam op de gevel ontwaren. Sommigen komen vaak voor, zoals Carpe Diem (Pluk de dag, red.), De Bosrand of Brinkzicht. Maar anderen hebben zo'n aparte naam, dat je heel benieuwd wordt naar het verhaal erachter. Hieronder zetten we vijf van die bijzondere namen op een rij.

1. Desaku Sorgaku

In de Burgemeester Bloemersstraat in Nieuw-Roden zien de nieuwbouwhuizen er grotendeels hetzelfde uit. Maar het huis van Ritske en Nieske Aalders valt op, door een groot houten bord boven de voordeur met daarop 'Desaku Sorgaku'. Het blijkt een Maleisische tekst te zijn.

Ritske Aalders: "We waren op vakantie in Indonesië. Daar komt onze schoondochter vandaan. En we kwamen in een klein dorpje. Onder een bord met plaatsnaam stond deze tekst. Mijn schoondochter vertelde me wat het betekent en ik zei: onmiddellijk opschrijven, want dat wil ik boven de deur hebben!"