Belangrijke zege Hurry-Up in laatste competitieduel van 2019

Hurry-Up heeft in de laatste wedstrijd van 2019 in de BENE-League uitstekende zaken gedaan. De equipe uit Zwartemeer vertrok met de volle buit bij KRAS/Volendam: 20-22.

Beide ploegen bleven in de eerste helft in scorend opzicht dicht bij elkaar in de buurt. Hurry-Up zocht de kleedkamer op met een puntje voorsprong (9-10). Na de pauze liepen de Drentse gasten uit naar 10-15, maar Volendam kwam terug en verkleinde de achterstand tot wederom een punt. In de slotfase van het duel bleef Hurry-Up aan de goede kant van de score. In de slotminuut legde het team van coach Joop Fiege de eindstand vast door toe te slaan na balverlies van Volendam.

Spelen om landstitel

De zege in de zestiende speelronde is een belangrijke voor Hurry-Up. De Zwartemeerders staan op de drempel om zich te scharen bij de vier beste Nederlandse clubs in de competitie die mogen spelen om de landstitel. De voorsprong van Hurry-Up op Volendam is nu tien punten. In 2020 staan nog zes speelronden op het menu.

2020

Hurry-Up hervat de BENE-League volgend jaar op 1 februari met een thuiswedstrijd tegen LIONS, de nummer twee van de ranglijst. In januari is het EK in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. De Nederlandse ploeg neemt in 2020 voor het eerst deel aan de Europese eindronde.