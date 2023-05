Werkstraf geëist tegen in slaap gevallen bestuurder bestelbus op A28 bij Assen

De officier van justitie eist 180 uur werkstraf en zes maanden rijontzegging tegen een 35-jarige bestuurder van een bestelbus. De man viel vorig jaar maart in slaap tijdens het rijden op de A28 bij Assen en paste daardoor zijn snelheid niet aan, waardoor hij op de auto voor hem botste. Dat zei de officier van justitie tijdens de zitting.

Na het ongeluk nam de dertiger de benen, hij bleek ook nog eens onverzekerd te rijden. De Nunspeter verscheen vandaag niet voor de rechters in Assen. "Dat is jammer, ik had wel wat vragen voor hem", zei de rechter, "Waarom nam hij bijvoorbeeld de benen, na het ongeval?"

Geappt met vader

De bestuurder werd geruime tijd later in de Thorbeckelaan in Assen aangetroffen, nadat de locatie van zijn mobiel was achterhaald. Tegen de agenten zei de man dat hij in een shock verkeerde. "Maar ondertussen had hij wel zijn vader gebeld en met iemand geappt over het in slaap vallen en dat wijst wel op een vorm van bewustzijn", zei de rechter.

Volgens getuigen reed de Nunspeter te snel. Door de klap op de voorligger, lanceerde de voorste auto en kwam die in de sloot terecht. Een 76-jarige vrouw en 82-jarige man in die wagen liepen botbreuken op, waaronder een wervelfractuur. De bejaarde man is nog steeds niet volledig hersteld. "Een wonder dat het niet erger is afgelopen", zei de officier van justitie.

'Schofterig gedrag'

"Hij bekommerde zich niet om de slachtoffers en liep weg. Dit is schofterig gedrag", zei de aanklaagster. De bestuurder had in zijn bloed nog drugssporen van enkele dagen terug. Te weinig om van invloed te zijn op zijn rijvaardigheid. Hij had geen drugs- of drankprobleem, zei de man tegen de agenten.

Opmerkelijk genoeg is de man eerder al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed. In hoeverre de Nunspeter te hard heeft gereden, is niet vastgesteld.