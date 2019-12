Bestuur vv Hoogeveen luidt noodklok

Een flinke kostenverhoging vanuit de gemeente, tegenvallende kantineopbrengsten en stijgende kosten vanuit de KNVB zorgen ervoor dat de broekriem flink aangehaald moet worden en maatregelen op korte termijn niet uitgesloten kunnen worden.

Contributieverhoging onontkomelijk

De inkomsten moeten dus worden verhoogd en dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten. "Maar daar zijn dan weer vrijwilligers voor nodig", aldus Van der Weij. Daarnaast zoeken we één of meerdere daadkrachtige personen met goede contacten in het bedrijfsleven." Volgens het bestuur is contributieverhoging per 1 januari 2020, mede door de gemeentelijk kostenverhoging die op die datum ingaat, onontkomelijk.

"Het is heel simpel", vervolgt Van der Weij. "We zijn mensen nodig. De huidige situatie is namelijk niet lang meer vol te houden. De kar wordt door een veel te kleine groep getrokken. Deze personen krijgen er telkens meer taken bij en dat kan niet. Diverse activiteiten kunnen geen doorgang meer vinden. Zo lijkt het er op dit moment op dat een succesvol jeugdtoernooi in het voorjaar geen doorgang kan vinden. Ook is er geen jeugdcommissie meer. De praktische organisatie rond de jeugdafdeling loopt dan ook gevaar. Ook een activiteitencommissie is er niet meer. Als deze tendens niet wordt doorbroken staan we stil als vereniging en we willen juist groeien en de jeugd wat bieden, zoadat we ze uiteindelijk natuurlijk in de hoofdmacht kunnen bewonderen."

Top 200 van beste jeugdopleidingen

De jeugdopleiding van vv Hoogeveen kwam dit seizoen in de top 200 van beste jeugdopleidingen op plek 167. "Daar zijn we heel trots op en eigenlijk willen we doorgroeien richting een top 100 positie. Maar dat kunnen we alleen samen bereiken."

vv Hoogeveen-voorzitter Carlo van der Weij over de situatie bij de Drentse club