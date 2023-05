Gietense ophaalkoning Rooie Tienus overleden

De bekende Gietenaar Grietienus 'Rooie Tienus' Brink is overleden. Hij is is 76 jaar geworden. Brink was jarenlang een bekend gezicht in Gieten en omgeving, omdat hij oud papier en oud ijzer ophaalde.

De laatste jaren kon Brink vanwege zijn gezondheid geen oud papier meer ophalen. Begin dit jaar werd Brink door de gemeente Aa en Hunze onderscheiden voor zijn werk, dat hij vijf decennia lang deed.

Val van fiets

'Rooie' Tienus was met zijn herkenbare rode trekker en bruine kar vol met teddyberen een bekend gezicht in de Noord-Drentse straten. Van Rolde naar Assen, van Annen naar Eext, van Gasselte naar Stadskanaal én in zijn woonplaats Gieten.

In de zomer van 2019 viel Brink van zijn fiets. Sindsdien was hij gestopt met het ophalen met zijn rooie trekker. Hij belandde na de val in het ziekenhuis en verhuisde daarna naar revalidatiecentrum Anholt in Assen om er weer bovenop te komen. De laatste tijd woonde Tienus in het verzorgtehuis Hendrik Kok in Rolde.

IJsjes verkopen