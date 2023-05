Geldautomaat Nieuw-Dordrecht keert terug na plofkraak, maar niet in dorpshuis: 'Grote impact'

De geldautomaat in Nieuw-Dordrecht keert terug in de plaatselijke supermarkt en niet meer in buurthuis De Klink. Aanleiding hiervoor is de plofkraak van afgelopen maart, waarbij een groot deel van de binnen- en buitenkant van het gebouw is geruïneerd.

"We willen wel graag een locatie terug in Nieuw-Dordrecht, maar gezien de impact die het heeft gehad is het onwenselijk om een automaat op dezelfde plek aan de buitengevel terug te plaatsen", zegt woordvoerder Margo van Wijgerden van Geldmaat. "Daarnaast zou het dan ook lang duren, want het gebouw is nog niet hersteld."

Niet binnen

Geldmaat is begin april in Nieuw-Dordrecht geweest om met buurtbewoners te praten over de plofkraak. "Mensen zijn heel erg geschrokken. Het is de tweede keer dat de geldautomaat gekraakt is. De andere ramkraak was al tien jaar geleden, maar dat vergeten mensen echt niet", zegt Van Wijgerden.

Een andere optie was om de geldautomaat binnen in het buurthuis te realiseren, maar die heeft beperkte openingstijden. "Die is bijvoorbeeld op zondag dicht en in de zomervakantie. Gezien het aantal transacties dat plaatsvindt in het dorp, willen we wel graag een automaat terugplaatsen. Maar hoeft dat niet perse aan een buitengevel."

Beelden van de plofkraak

Naar verwachting is de geldautomaat in de Coop eind mei klaar voor gebruik. Wanneer de gevel van het buurthuis gerepareerd wordt is nog onduidelijk. "We moesten eerst nog het één en ander afhandelen met de verzekeraar", zegt Lucy Jalving, beheerster van De Klink. "We wachten nu op een bouwbedrijf en een offerte. Dus dat kan nog wel even duren."

De beelden van de plofkraak zijn vanavond te zien tijdens het programma Opsporing Verzocht. Vier mannen probeerden met explosieven de geldautomaat op te blazen en gingen er in een donkere auto vandoor.