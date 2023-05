Meldpunt stankoverlast Energie transitiepark Wijster naar provincie

De gemeente Midden-Drenthe wil het meldpunt voor stankoverlast van het Energie Transitiepark (ETP) in Wijster overdragen aan de provincie. Dat voorstel doet het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Afgelopen zomer nam op het terrein rond de VAM-berg in Wijster het aantal klachten van geuroverlast toe tot 24, die werden ingediend bij het meldpunt van de gemeente. Een verdrievoudiging ten opzichte van de eerste maanden van vorig jaar. Jannes Kerssies van Gemeentebelangen zou dan ook graag zien dat het meldpunt bij Midden-Drenthe blijft. "Mensen weten de weg te vinden. We zouden het liever bij de gemeente houden, maar als het niet anders kan, dan moet het maar. We zien het niet als een vooruitgang."

Kerssies hoopt dat er nog een kans is dat het meldpunt bij de gemeente kan blijven. "Want de afstand naar de provincie is een stuk groter in onze beleving. Dus als er tien procent kans is dat het bij de gemeente kan blijven, dan gaan we daarvoor. Maar, als het volgens de wet niet anders kan dat het naar de provincie moet, zullen we ons daarbij neerleggen."