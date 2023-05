Milieugroep ziet plannen voor yoghurtfabriek Hoogeveen niet zitten

Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) maakt zich zorgen over de komst van zuivelgigant Fage in Hoogeveen. Het Griekse bedrijf wil een grote fabriek bouwen op bedrijventerrein Riegmeer om yoghurt te produceren. Daarvoor is 2,5 miljoen liter water per dag nodig. Iets wat de milieuorganisatie niet ziet zitten.

Volgens de groep komt er een enorme hoeveelheid afvalwater vrij en is het nog maar de vraag of dat goed kan worden opgevangen. "Maar dat is niet ons enige punt. Waterbedrijven en het RIVM waarschuwen nu al dat er in 2030 niet voldoende drinkwater meer is. Met de komst van zo'n grootverbruiker los je dat probleem natuurlijk niet op", aldus voorzitter Johan Vollenbroek.

Doelen

De provincie Drenthe wil een vergunning verlenen voor de komst van de fabriek. Tot en met 18 mei kunnen mensen laten weten wat ze van de plannen vinden. De milieuorganisatie heeft dat inmiddels gedaan. De groep beroept zich op Europese richtlijnen voor de kwaliteit van water. In 2027 moet al het oppervlakte- en grondwater in Europa van goede kwaliteit zijn.

"Nederland bungelt helemaal onderaan de lijst van alle EU-lidstaten", gaat Vollenbroek verder. Eén procent van onze wateren is op dit moment van voldoende kwaliteit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen. "Een dikke onvoldoende dus. De komende jaren moeten er nog flinke stappen worden gezet. We moeten ons afvragen, of de komst van dit soort bedrijven naar Nederland bijdragen om die doelen te halen."

Zelf denkt hij dat we afstevenen op een tweede stikstofdossier. "We zitten straks vast. Net zoals met stikstof kan het straks met water zijn dat veel vergunningen niet verleend kunnen worden." Natuurbeschermingswacht Meppel laat weten ook hun mening te geven over de plannen voor de fabriek. Fage is gevraagd om commentaar. Het bedrijf wil pas reageren als de vergunning rond is.

Voldoende capaciteit

Een woordvoerder van drinkwaterbedrijf WMD laat weten dat de levering van drinkwater in Drenthe niet in het geding komt door de komst van de toetjesfabrikant. "Daar zijn berekeningen voor gedaan. Er is voldoende capaciteit in dat gebied. Ze mogen echter niet meer gebruiken dan in de afspraken is toegestaan. Het maximum is 2.500 kuub." Omgerekend dus maximaal 2,5 miljoen liter per dag. Het bedrijf moet de standaardprijzen voor water gaan betalen. De WMD heeft ook geen aansluitplicht richting Fage.

De hoeveelheid afvalwater die van de fabriek van Fage afkomt is te veel voor het riool van de gemeente. Daarom wordt er een persleiding aangelegd van acht kilometer die aangesloten wordt op de rioolwaterzuivering in Echten. Ook de kern van Hollandscheveld en kaasproducent DOC Kaas gaan gebruik maken van de persleiding.

Luxemburg

Het Griekse bedrijf probeerde een aantal jaren geleden nog een fabriek te openen in het Luxemburgse Bettembourg. Maar de mogelijke komst van de zuivelproducent kon op veel weerstand rekenen van omwonenden, milieuactivisten en de gemeente. Er was voornamelijk veel verbazing over de hoeveelheid drinkwater die benodigd was voor de productie van yoghurt schrijft het Luxemburgse Tageblatt . De vrees was dat de drinkwatervoorziening in gevaar zou komen.

Uit een brief van het gemeentehuis in Bettembourg blijkt dat er op de locatie ook gebruik zou worden gemaakt van maximaal 2,5 miljoen liter water per dag. Te lezen is dat het verbruik overeenkomt met een stad van 23.000 inwoners. Fage trok na vier jaar proberen uiteindelijk de stekker uit het project vanwege de vertraging en de bezwaren.