Ondernemen in Drenthe: 'De pannenkoek leent zich perfect als fastfoodproduct

Patrick Helsloot zag samen met een paar andere ondernemers wel brood in de pannenkoek. "Met een paar ondernemers hadden we een vaag idee over een pannenkoekenwinkel. De pannenkoek leent zich namelijk perfect als fastfoodproduct", zegt hij. "Daar hebben we op voortgeborduurd en daar is een conceptwinkel uit voortgekomen."

Die zaak heet The Pancake Store en is meer te vergelijken met een snackbar of een pizza-zaak dan bijvoorbeeld een pannenkoekenschip. "Je ziet wel dat de schepen ook wel bezorgen, maar bij hen is het bijzaak. Wij wilden ons daar juist op richten. Dus echt het fastfood-idee", zegt Helsloot daar over. "Je hebt weinig ruimte nodig om een pannenkoek te bereiden en het kan ook snel."

De winkel van de ondernemers staat in Hoogeveen, maar dat is wat Helsloot betreft nog maar het begin. "We willen vanuit Hoogeveen het concept bijschaven en daarna door naar meerdere winkels die daar op gebaseerd zijn. Een keten is wel echt het idee", zegt hij. Hoe groot die keten wordt, weet Helsloot niet. "Net zo groot als de McDonald's is natuurlijk het doel", zegt hij lachend.

Vrouwen in Zaken

Kunstenares Delia Bremer zit ook aan tafel bij Ondernemen in Drenthe. Zij is onder meer dichter en schilder, maar ook cultureel ondernemer. Naast haar 'eenwijfsbedrijf' zet ze zich in als voorzitter van ondernemersclub 'Vrouwen in Zaken'. Die club bestaat uit zo'n 30 tot 35 vrouwelijke ondernemers uit Hoogeveen en omgeving. De club is opgericht omdat vrouwelijke ondernemers soms ook iets met andere vrouwen willen bespreken. "Je wilt het als vrouw weleens over iets hebben waar een man niks mee te maken heeft", zegt Bremer. "Dat kun je beter bespreken met vrouwen onder elkaar."

De vrouwen richten zich overigens niet alleen op Hoogeveen. Ze houden ook bijeenkomst met ondernemersclubs voor vrouwen uit andere regio's, zoals De Wolden of de omgeving van Westerbork.

Gezamenlijk besloten de vrouwen een glossy uit te geven. "Die wordt behoorlijk meegenomen. Het is wel een roofgoedje", zegt ze. In het magazine staan verhalen van de vrouwelijke ondernemers. Het idee erachter is dat mensen kunnen lezen wat de vrouwen doen. "En het verhaal achter ons leven is leuk om te delen", zegt ze.

Dat Bremer en de andere vrouwen zich verenigen in een 'vrouwenclub' wil niet zeggen dat ze zich helemaal afsluiten voor mannelijke ondernemers. "Een vrouw kan niet zonder een man, en een man niet zonder een vrouw. We hebben elkaar wel nodig."

Luchtfilteren 2.0

De derde gast in Ondernemen in Drenthe is Ludo Tissingh. Hij is van het bedrijf AerSmash en houdt zich bezig met het elimineren van geur, bacteriën en schimmels. "We gebruiken veel verschillende filters en plasmatechnologie. Eerst wordt lucht aangezogen. De grove delen worden afgevangen door de filters en de plasmatechnologie pakt de kleine deeltjes. Daarna blazen we schone lucht terug de ruimte in", vertelt hij.

Het bedrijf van Tissingh is vooral actief in de voedselindustrie, maar daar begon het niet mee. "Als je je bedenkt dat je bacteriën, schimmels en geuren kan elimineren dan is de wereld heel groot. Dat was ook meteen onze valkuil", zegt hij. "We dachten heel breed, maar we zijn gaan trechteren en we halen nu hele mooie resultaten in de voedselindustrie. Met name in de vis-sector kunnen we voedsel langer houdbaar maken", vertelt hij.

Tissingh kan bij toeval in de branche terecht. "Een vriend van me werkte al met deze techniek en had bedacht om met plasmatechnologie te kunnen programmeren. Met mijn agrarische achtergrond bedacht ik dat we daar wat mee zouden moeten kunnen." Inmiddels zijn de machines klaar. Die kunnen direct ingezet worden. Wel wil Tissingh de technologie nog verder ontwikkelen. "Geur is een beleving, maar als wij bacteriën of schimmels elimineren dan zie je dat niet. Dat willen we in beeld brengen."

Ook in de stikstofproblematiek zou AerSmash een bijdrage kunnen leveren, volgens Tissingh. "We hebben al laten zien dat de emissie-uitstoot naar beneden gehaald kan worden op een boerderij", zegt hij. Maar een onmiddellijke bijdrage is nog niet aan de orde. "Dat is wel een groot traject. Ik heb er wel ideeën over, dus ik kijk er stiekem wel naar, maar het zijn wel kostbare trajecten."

