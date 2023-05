Neem je poncho mee tijdens Bevrijdingsfestival: er kan een bui vallen

Het weer op Bevrijdingsdag laat nog wat te wensen over. De winterjas kan je thuis laten, maar vervang 'm wel door een poncho. Of neem een paraplu mee naar de verschillende festiviteiten, want er kunnen buien vallen.

Het is nog koffiedik kijken waar de regendruppels precies uit de lucht komen. Morgenochtend vroeg trekt er een smalle buienlijn over tussen pakweg 05.00 en 07.00 uur. "Misschien zit daar wat onweer tussen", voorspelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Na ongeveer een half uur of een uur is dit voorbij, dan draait de wind naar een meer zuidelijke richting en komen we in de warmte."

Buien tijdens einde middag

De temperaturen lopen in de middag op naar zo'n 18 á 19 graden onder het toeziend oog van de zon die zich laat zien. Maar blijvend is dat weerbeeld niet, want later op Bevrijdingsmiddag pakken de wolken zich samen en vallen er tegen het begin van de avond de eerste buien.

"De meest heftige zijn in de oostelijke helft van Drenthe", aldus Van der Zwaag, die ook niet kan garanderen dat het festival op de Baggelhuizerplas in Assen buiten schot blijft. "Er komen buien, en die zijn plaatselijk."

Zaterdag zonnige voorjaarsdag

Dit weekend ziet het er met name zaterdag goed uit. "De temperaturen zijn dan vrij hoog, in de hele provincie. Het kan zijn dat we overal de 20 graden halen. Dat is dit jaar nog niet eerder gebeurd. Op een spetterbuitje na blijft het verder droog."

Zondag zijn de weergoden ons iets minder goed gezind. "Dan valt het misschien wat tegen met een graad of 17. De kans op buien is groter en de zon laat zich wat minder zien."