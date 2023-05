Terrein Baggelhuizerplas in grotere jas voor Asser Bevrijdingsfestival

Over drie dagen staan er weer tienduizenden mensen te feesten tijdens het Bevrijdingsfestival in Assen. Alle feestgangers betreden dit jaar een nieuw festivalterrein, want de Baggelhuizerplas ziet er dit jaar anders uit dan in voorgaande edities.

De elfde editie van het Bevrijdingsfestival is ditmaaal grootser opgezet, mede omdat het festival de grote toestroom van bezoekers vorig jaar niet aankon. Het terrein werd daarom afgesloten, maar daarmee was niet iedereen het eens. Zo braken enkele festivalgangers door de beveiligingshekken heen.

Scenario vermijden

En dat scenario wil de organisatie dit jaar vermijden. Daarom is het terrein dit jaar verder uitgebreid, vertelt festivalcoördinator Bennie Batema. "Aan de zuidkant van het terrein hebben we een extra ingang gemaakt. Hierdoor ontstaat er meer terrein en kunnen we zo'n twintig procent meer mensen kwijt."

Ook de podia hebben een andere plek op de Baggelhuizerplas gekregen. Zo is het hoofdpodium verplaatst richting de zuidkant, maar staat de Sena Performers Stage voor aanstormend muziektalent er nog wel tegenover. Daarnaast is er een nieuw podium op het strand, waar bezoekers tot in de late uurtjes kunnen dansen. De organisatie heeft de podia bust meer over het terrein verspreid om ook het publiek meer over het terrein te verspreiden.

Waylon trapt af

Om niet alleen het publiek meer te verspreiden over het terrein, maar ook over de dag zelf, heeft de organisatie de line-up anders ingedeeld. Zo trapt Waylon het spits af op het hoofdpodium, in de hoop om bezoekers al relatief vroeg op het festivalterrein te mogen verwelkomen. "Dat hebben we ook geleerd van vorig jaar. Twee grote namen kwamen achter elkaar optreden, dus op dat moment hadden we topdrukte. Om dat beter te spreiden, hebben we de line-up dus anders opgesteld."

Assen kon vorig jaar vermoedelijk meer festivalgangers dan in eerdere jaren begroeten omdat de organisatie van het bevrijdingsfestival in Groningen voor het eerst besloot om entree te heffen. Dat schoot vaste bezoekers van het festival daar in het verkeerde keelgat, waardoor zij hun toevlucht zochten tot gratis toegankelijke bevrijdingsfestivals in de regio, waaronder in Assen. Dit jaar is het bevrijdingsfestival in Groningen wél weer gratis te bezoeken, maar desondanks is in Assen besloten het festivalterrein toch uit te breiden. "Het kan inderdaad wat bezoekers schelen, maar dat is nou eenmaal lastig in te schatten", aldus Batema.

'Harder feesten'

Bij een festival is het in een ideale situatie droog en schijnt de zon, alleen laten de weersverwachtingen op dit moment nog een beetje regen zien. "Helaas hebben wij daar geen invloed op", lacht Batema. "Hopelijk is het op de dag zelf droog en laat het zonnetje zich nog zien. Maar als het te koud is, dan moeten we maar harder feesten om het warm te krijgen."