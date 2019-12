Handballers E&O grijpen naast koppositie

De mannen van E&O hebben de kans laten liggen om de koppositie in de eredivisie te heroveren. De Emmenaren gingen in Waalwijk onderuit bij Tachos: 29-27.

Bij een zege had E&O de leiding in het klassement overgenomen van Quintus. De koploper verloor namelijk bij WHC Hercules (22-21). Het verschil tussen beide titelkandidaten blijft nu een punt. Bovendien is Hellas op gelijke hoogte gekomen met de Drentse nummer twee. "Het had heel mooi kunnen zijn", beseft E&O-trainer Freek Gielen. "Bij een overwinning hadden we sowieso een maand bovenaan gestaan aangezien we nu de winterstop ingaan."

Gielen hekelt het optreden van de arbitrage in Waalwijk. "Door enkele onbegrijpelijke beslissingen kwamen in de beginfase met 7-2 achter. Gelukkig wisten we goed terug te komen en stonden we halverwege zelfs een puntje voor", zegt Gielen. "Maar in de tweede helft bleek opnieuw dat de arbitrage het niveau niet aankon. We kwamen weer achter en konden de achterstand helaas niet meer repareren."

Vrouwen E&O verliezen ook

De vrouwen van E&O gingen voor eigen publiek onderuit in de eerste divisie. Fortissimo was in Emmen te sterk: 18-24. Voor aanvang van het duel werden de kersverse wereldkampioenen handbal Merel Freriks en Harrie Weerman in het zonnetje gezet in de Oosting Arena.