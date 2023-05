Grote brand in huis in Assen onder controle

In een rijtjeswoning aan de Dingspelstraat in Assen is brand uitgebroken. Dat gebeurde even na 13.00 uur.

De hulpdiensten rukten massaal uit, omdat het gaat om een brand in een rijtjeswoning. De brand ontstond in de schuur, waarna het vuur zich verder heeft verspreid naar boven. Vanaf daar is de brand verspreid naar twee huizen ernaast. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de brand.

Het vuur is inmiddels onder controle. De schade aan de woning waar de brand is ontstaan is groot. "Die woning is opgegeven. De bewoners kunnen ook niet meer terug", zegt Jeroen Luider, officier van dienst bij de brandweer. Ook twee andere huizen hebben rook-, water- en brandschade.

'Behoorlijke impact'

Er is niemand gewond geraakt bij de brand. "Dat gelukkig niet, er is alleen materiële schade. Maar er zijn wel drie woningen bij betrokken, dus dat heeft een behoorlijke impact", aldus Luider.

Een vrouw die naast het getroffen huis woont is erg geschrokken. Ze was niet thuis toen de brand uitbrak. "Ik werd gebeld dat het huis van onze buren in brand stond. Toen ben ik hier direct heen gekomen", zegt ze. Ook haar huis heeft schade opgelopen.

De brandweer had uit voorzorg de andere huizen in het blok ontruimd. Op de drie huizen met schade na, kunnen de bewoners weer terug hun huis in. "We controleren de woningen op koolmonoxide. Als het veilig genoeg is, kunnen ze weer terug naar huis", zegt de officier.

Op de daken van de rijtjeswoningen liggen ook zonnepanelen, maar die zijn niet geraakt door de brand. "Er was wel een klein probleem, omdat er onder een zonnepaneel een brandje was. Die was moeilijk te bereiken, maar dat hebben we kunnen oplossen door veel dakpannen er af te halen. Dat is ondertussen ook geblust", aldus Luider.

'Vol ongeloof en erg geschrokken'