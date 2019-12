Natte herfst eindigt warm, weinig kans op ijs en sneeuw

Na een hete en droge zomer hebben we een rustige herfst achter de rug. Vooral de regen in september en oktober leidde ertoe dat het grondwaterpeil op veel plekken weer zijn normale waarden heeft.

In september viel in de meeste Drentse plaatsen meer dan honderd millimeter regen. Koploper was Roderesch, waar 188 millimeter viel. Ook oktober was een vrij natte maand. "Dankzij de regen is het grondwaterpeil op veel plekken hersteld", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Maar de hoger gelegen zandgronden, zoals het Balloërveld en de Hondsrug, kampen nog steeds met een tekort. Zij kunnen een natte winter goed gebruiken."

Het einde van de herfst was haast lenteachtig. Waar in deze tijd van het jaar de temperatuur gemiddeld zo'n 5 graden is, liep die de afgelopen dagen op tot wel 13 graden. Dat gaat volgens van der Zwaag de komende dagen veranderen. "De temperaturen gaan wel wat dalen naar normalere waarden. De Kerstdagen verlopen meest droog met ook regelmatig wat zonneschijn. Maar voorlopig zal er van koud winterweer totaal geen sprake zijn."

Krijgen we ijs en sneeuw?

Geen stevige winter meer dus in 2019 en ook in 2020 moeten we hier volgens de weerman voorlopig op wachten. "Ik ben een liefhebber van kou, sneeuw en schaatsen, maar de kans hierop is nogal klein. Dat heeft te maken met een zogenoemde poolwervel. De koude lucht stroomt hierdoor vooral over Groenland en de Atlantische Oceaan. Het gevolg hiervan is dat wij vaak wind uit het zuidwesten hebben en daardoor te hoge temperaturen en regelmatig regen krijgen."