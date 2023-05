Justitie eist cel voor veroorzaken zwaar ongeval door straatrace in Hoogeveen

Een 23-jarige man uit Dwingeloo en een 29-jarige man uit Noordscheschut hebben volgens de officier van justitie door een straatrace te houden in Hoogeveen een zwaar ongeval veroorzaakt. "Beiden waren alleen maar bezig met hun eigen ego. Dit ongeval is gebeurd door belachelijk stoerdoenderij van deze twee mannen", zei de aanklaagster. De man uit Noordscheschut zou hiervoor een celstraf van acht maanden uit moeten zitten.

Voor de jongste stelde de officier van justitie een celstraf van een jaar voor, waarvan vier maanden voorwaardelijk. In de proeftijd zou de man begeleid moeten worden en een training moeten volgen om hem te leren betere keuzes in zijn leven te maken. Beide mannen ontkennen de straatrace op 20 maart 2021.

Lachen en duim omhoog

De mannen troffen elkaar op de A28 bij Fluitenberg. De man uit Dwingeloo gaf extra gas waardoor zijn auto rookte. De inwoner van Noordscheschut reed voorbij, stak zijn duim omhoog en lachte hierom, vertelde de jongste verdachte dinsdag tegen de rechter. Beide auto's reden Hoogeveen binnen. Daarbij reed hij niet harder dan mocht, zei de oudste verdachte. Hij was op dat moment onderweg naar zijn ouders, zei de man.

De jongste gaf toe dat er hooguit twintig kilometer per uur te hard werd gereden. Op de kruising op de Boekweitlaan ging het mis. Een 48-jarige Hoogevener gaf geen voorrang aan de 29-jarige man uit Noordscheschut in zijn Audi. Door de botsing kwam de auto van de veertiger op de kop terecht. De bestuurder hing bewusteloos in zijn gordels. De man had hersenletsel en meerdere botbreuken in zijn bovenlijf.

Te hoge snelheid

Getuigen meldden zich bij de politie. Allemaal spraken ze over een straatrace. Ze zagen twee auto's elkaar inhalend, bumperklevend en op hele hoge snelheid door het centrum rijden. De ravage was enorm. Een rondvliegend brokstuk raakte een fietser. Die liep zenuwletsel op en heeft tot op de dag van vandaag een verlamming aan zijn linkervoet. Hierdoor is de man zijn baan kwijtgeraakt en wordt hij in zijn dagelijkse leven beperkt.

De officier van justitie vindt roekeloos rijgedrag bewezen. Op lange afstand werd voortdurend op ernstige wijze de verkeersregels overtreden en daarmee hebben zij anderen in gevaar gebracht. Dit gebeurde op klaarlichte dag en in de bebouwde kom. Dat dit niet dodelijk is afgelopen, is volgens de aanklaagster niet te danken aan deze verdachten.

Fabels

De getuigenverklaringen die unaniem waren, waren volgens de jongste verdachte verzinsels. De oudste verdachte wist zich nog weinig te herinneren, behalve dat hij vermoedelijk van schrik het gaspedaal intrapte in plaats van de rem. Ongeloofwaardig noemde de officier van justitie de beide verdachten. Er zijn ook camerabeelden waarop is te zien dat de twee auto's op hogere snelheid door Hoogeveen rijden.

Botsingssnelheid

Uit het politieonderzoek naar het ongeval komt naar voren dat de 29-jarige man op het moment van de botsing nog 104 kilometer per uur reed, waar 50 mocht worden gereden. "En daarvoor was er nog geremd, dus de snelheid daarvoor lag nog hoger", zei de officier van justitie. De mannen hebben volgens haar geen moment stilgestaan bij de gevolgen die de dollemansrit door Hoogeveen kon hebben.

De 23-jarige verdachte reed direct na het ongeval weg. "Ik was in paniek door de schreeuwende mensen", zei de man hierover. De man reed bovendien onverzekerd rond. Hiervoor is hij vaker beboet, ook nog na het ongeval. De officier van justitie hield rekening met het tijdsverloop, maar ook met het gedrag van de twee verdachten. Naast de celstraf eiste zij voor beiden een rijontzegging van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.