Tom Hiariej terug in Groningen: 'Het is een veredelde thuiswedstrijd'

FC Groningen is volgens Hiariej favoriet vanmiddag. "Niet zozeer vanwege het spelersmateriaal, want ik vind ons gelijkwaardig, maar omdat zij thuis spelen en omdat wij slechts één punt hebben gepakt in alle uitduels tot nu toe."

Spelers en trainers waren het, na de zevende uitnederlaag tegen VVV, roerend eens met elkaar. De Drentse club moet meer bravoure tonen, meer lef ook, in uitduels. Dat klinkt simpel en eigenlijk is het dat ook, vindt Hiariej. "We moeten gewoon fouten durven maken. Alleen dan kunnen we het niveau halen aan de bal zoals we dat ook kunnen in thuisduels. Daarnaast geldt het thuisvoordeel of 'uitnadeel' ook niet vandaag. Er gaan zoveel supporters mee uit en veel spelers hebben een verleden bij FC Groningen. Het is eigenlijk een veredelde thuiswedstrijd."

FC Groningen - FC Emmen begint vanmiddag om 14.30 uur. Radio Drenthe Sport doet natuurlijk live-verslag vanuit Euroborg. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn al vanaf 14.00 uur in 'de lucht'.