Op pad in de Drentse natuur: kerstactiviteiten

Wat een feest, de kerstvakantie is begonnen! Elke dag is er wel wat leuks te doen in de Drentse natuur. Wij zetten een paar mooie kerstactiviteiten voor je op een rijtje.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

ROEG! Junior: natuurontdektocht

Begin de vakantie goed met een ontdekkingstocht voor het hele gezin op maandag. Heerlijk struinen in het bos en op de hei van het Dwingelderveld. Misschien vind je wel bijzondere diertjes in de modder of onder de bladeren. Al je vragen kun je aan de boswachter van Natuurmonumenten stellen. Vergeet niet om je vooraf even aan te melden.

Huifkartocht voor het hele gezin

Verken dinsdag samen met een gids van Natuurmonumenten het grootste natte heidegebied van Europa... in een huifkar. Onderweg stop je een paar keer en maak je een kleine wandeling met de gids. De tocht over het Dwingelderveld duurt ongeveer twee uur en is leuk voor alle leeftijden. Aanmelden kan via deze website.

Kerstwandeling Reestdal

Wandel op tweede kerstdag door het Reestdal onder begeleiding van de klanken van de midwinterhoorns. Je kunt kiezen tussen een route van bijna zes kilometer en een route van bijna 11 kilometer. Beide routes gaan over onverharde paden en lopen een stukje langs de Reest. Onderweg staat een koek- en zopietent met versnaperingen.

Winterse plantenjacht

In de winter op zoek naar bloeiende planten? Het kan en wie goed om zich heen kijkt, zal zien dat er meer bloeit dan je denkt. Enthousiaste plantenkenners laten je tijdens deze wandeling op vrijdag zien waar je het zoeken moet. De wandeling start in Zuidlaren.

Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.