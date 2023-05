Voormalige ondernemer (53) uit Emmen cel in voor vervalsen documenten

Een voormalige ondernemer (53) uit Emmen moet voor valsheid in geschrifte negen maanden de cel in. Dit is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De man woont tegenwoordig op een kamer in het westen van het land en is gevlucht voor zijn schuldeisers.

De ondernemer in zonnepanelen hield in 2019 een financier voor dat hij goed bij kas zat. Daarbij vervalste hij stukken, waaruit moest blijken dat zijn bedrijf er financieel rooskleurig voor stond. De financier kocht openstaande facturen op, zodat de ondernemer niet op zijn geld hoefde te wachten. Om die financiering los te peuteren, vervalste de oud-Emmenaar een conceptjaarrekening, leningsovereenkomst en twee bankafschriften.

Schadepost

Daarmee heeft hij zich meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, vindt de rechter. Niet lang na het moment dat de ondernemer zijn financiële situatie zonnig had weerspiegeld, werd het faillissement van zijn bedrijf uitgesproken. De financierende partij liep daardoor een flinke schadepost op, zei de rechter. De ondernemer had zich meerdere keren kunnen bedenken en de waarheid op tafel kunnen leggen, maar deed dit niet.