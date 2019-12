Ondernemen in Drenthe: Leren en werken bij Tonnies in Hoogeveen

"Ik denk dat onze grootste drijfveer is dat we mensen die we tegenkomen verder willen helpen in het leven", vat Henk Brouwer het leer- en werkbedrijf samen. Met zijn maat Tonnie Beekelaar helpt hij inmiddels vijf jaar mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Maatwerk

"We proberen mensen een goede dagbesteding te geven door middel van werk dat ze zelf kunnen. Houtbewerking, metaalbewerking, een fietsenafdeling, een inpakafdeling... Daar waar de interesses van de mensen liggen, daar proberen wij ook op in te haken", legt Brouwer uit. Hij en Beekelaar kijken wat meewerkers kunnen en willen en gaan daarna pas kijken of ze dat aan kunnen bieden. Zo is er onlangs nog een hele autogarage ingericht voor een aantal jongens dat graag met auto's bezig wilde.

Reportage over Tonnies in Hoogeveen

Door naar de reguliere arbeidsmarkt

Met de begeleiding die de twee mannen bieden, is het doel dat de meewerkers uiteindelijk verder kunnen in het reguliere arbeidsmarkt. "Dat is voor mij, maar ik weet ook zeker voor Tonnie, de drijfveer: dat we ze op een hoger level in het leven kunnen brengen. Dat betekent dat we ook gaan nadenken over wat hun kwaliteiten zijn en hoe we die verder kunnen ontplooien. Maar met name hoe ze dat zelf kunnen doen, want uiteindelijk zullen ze het zelf moeten doen", vertelt Brouwer.

"Weet je? We weten bijna alles van die jongens. We gaan niet om 17.00 uur uur naar huis en zeggen niet 'mijn collega neemt het over'. We kijken 's morgens hoe de mensen binnenkomen en we weten hoe de vlag erbij hangt. Ik denk dat dat de kracht van deze onderneming is."

Uitbreiden

Het leer- en werkbedrijf groeit, maar de mannen zitten nog niet stil. "Er is een aantal mensen uitgestroomd, dus we hebben wat ruimte", legt Brouwer uit. Daarnaast zijn de mannen bezig om begeleid wonen aan te bieden in Hoogeveen. "Maar dat is nog prematuur", glimlacht hij.

Bekijk hier de hele uitzending van Ondernemen in Drenthe.