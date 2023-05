In hoger beroep tien jaar cel voor dodelijke schietpartij camping Hoogersmilde

In hoger beroep is de 38-jarige Abderrehim B. uit Leiden voor doodslag op Jonathan Affriat in Hoogersmilde veroordeeld tot tien jaar cel. Affriat werd op 9 november 2020 door B. op de camping De Horrebieter doodgeschoten.

De rechtbank in Assen legde B. een jaar geleden vijftien jaar cel op. Dit is de maximale straf voor doodslag. De rechtbank hield er toen rekening mee dat B. eerder al voor het doden van iemand een celstraf uitzat. B. beriep zich, ook voor het hof in Leeuwarden, op noodweer. Dit is volgens het hof niet aannemelijk gemaakt.

Het hof gaat er wel vanuit dat B. Affriat niet in koelen bloede doodde. Getuigen zagen na het incident een man vluchten, die kennelijk in paniek was.

In bewaring

B. en Affriat kennen elkaar uit de gevangenis. B. had voor Affriat drie goudstaafjes, een geldbedrag van 20.000 euro en een Rolex-horloge in bewaring. Affriat wilde dit terug. B. verklaarde later aan de politie dat hij vooraf werd bedreigd. Dit blijkt niet uit de telefoon van het slachtoffer.

B. bericht zijn maat dat alles wordt overhandigd, terwijl in werkelijkheid het geld is besteed aan het aflossen van zijn schulden. Het geld, de goudstaven en het horloge zijn later ook nooit teruggevonden.

Worsteling

Volgens B. werd hij bij de slagboom ineens door Affriat met een wapen bedreigd. Beiden raakten in worsteling en B. pakte het pistool en schoot zo vaak als hij kon. Affriat had vier schotwonden, waaraan hij overleed.

De schotwonden komen niet overeen met het verhaal van B. De schutter kan niet onder het slachtoffer hebben gelegen, maar moet op een kleine afstand hebben gestaan. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 13 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Niet opportuun