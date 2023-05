VVD stelt Kamervragen na oproep Stellingwerf om keurmerk mediators

Ellian vindt dat het verhaal van Stellingwerf laat zien waarom de regulering van het beroep mediator erg van belang is. "Als je zoekt naar rechtshulp, moet je eenvoudig kunnen zien van welke mediators je kwaliteit kunt verwachten. Maar dat systeem is er niet", zegt het Kamerlid van de VVD. Hij wil van de minister weten wat hij van het relaas van Stellingwerf vindt en of hij het ook nodig acht in te grijpen.