De kracht van The Heck zit in de eenvoud

Alle kennis en kunde die de mannen hebben worden gebundeld op On your nerves. "Moeten we 'm er even bij pakken?" Sulmann tovert een elpee tevoorschijn, nog in plastic. De hoes bestaat uit een psychedelisch kunstwerk met een lijnenspel wat epileptische impulsen kan veroorzaken wanneer je er te lang naar kijkt. Verder staat er een knipoog naar punkband Blackflag door het logo van The Heck. In de hoes een foto. "Dat zijn wij dus", legt Katerbarg uit. "Dat is wel handig. Dan kun je ons ook herkennen." On your nerves telt twaalf nieuwe nummers.