Kerstboomcurling schot in de roos tijdens Winterbork

"Bij gebrek aan ijs hebben we een heel gladde baan gemaakt", zegt Albert Hilbrands van Ondernemers Vereniging Westerbork (OVW). Kerstboomcurling is als curling, maar in plaats van een steen schuif je een kerstboom op wieltjes over een houten baan. "En dat loopt echt op rolletjes", zegt Hilbrands lachend.

Westerborker Kampioenschappen

Om 18.00 uur zijn kinderen uit het dorp al druk aan het oefenen. Met een bezempje schuiven ze om de beurt de kerstbomen met lampjes over de baan. De kunst is om het boompje zo dicht mogelijk bij de roos te krijgen.

WK staat overigens niet voor wereldkampioenschappen, maar voor Westerborker Kampioenschappen. Het idee om met kerstboompjes te gaan curlen kwam van de OVW. Hilbrands: "In de zomer hebben we het al bedacht. En we zijn er heel gelukkig mee."

Het evenement is onderdeel van kerstmarkt Winterbork, die jaarlijks rond Kerst wordt gehouden in het dorp. Zondag is de markt ook geopend van 13.00 tot 17.00 uur en kan er nog gecurld worden.