Drenthe Toen #16 - Gevangenissen in de oorlog en griezelverhalen uit het veen

Drenthe Toen #16 - Gevangenissen in de oorlog en griezelen in het veen

Onderwerpen

1.51 - Gevangenisbewaarder Frans van 't Wel kwam in oorlogstijd om het leven in Den Haag. Hij nam een dienst over van een collega precies op de dag dat de Duitsers Den Haag bombardeerden. Daarmee was hij het eerste slachtoffer onder het gevangenispersoneel. Gevangenismuseumdirecteur Peter Sluiter vertelt het verhaal van de cipier. Daarnaast vertelt hij over de gevangenis Veenhuizen in de Tweede Wereldoorlog en de dilemma's waar de gevangenisbewaarders mee worstelden.

17.19 - Aaldert Oosterhuis kijkt in zijn historische krantenbak en leest in een krant van 23 december 1949 over het kerstfeest en alles wat daarbij komt kijken, zoals het kerstpakket.

21.55 - In ons archief vonden we een radio-uitzending uit 1962 waarin zo rond de Kerst gedichten werden voorgelezen.

24.44 - Agendatip

25.50 - Willem Greveling is deze aflevering het onderwerp van onze rubriek Man en Plaats. Paul Brood en verslaggever Lydia Tuijnman reizen af naar Spijkerboor. Daar vertelt Brood alles over deze 'markante Drent' die goede ideeën had over wat er in dit gebied moest gebeuren. Ook de zoon van Greveling komt aan bod. Een jongen die daadkrachtiger was dan zijn vader.

34.27 - 'Wandelende encyclopedie op het gebied van mythen en sagen' Harm van der Veen is in de studio om (over) griezelverhalen uit het veen te vertellen. Van der Veen schreef onder meer het boek De Duivel en zijn Moer over dat onderwerp. Ook blikt hij nog even terug op zijn carrière als geschiedenisleraar waarin hij onder meer Dirk Mulder en Hein Klompmaker onder zijn hoede had.

56.02 - Net als vorige week blijven we nog even in het Noordelijk Scheepvaartmuseum voor de expositie Dood & de Zee. Karlijn Donders neemt verslaggever Lydia Tuijnman mee naar de kelder en vertelt.

1.03.52 - We zijn al een paar weken in Wapserveen om te kijken naar en te leren over boerenerven met behulp van Heilien Tonckens.

1.09.32 - De podcast wordt zoals iedere week afgesloten met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robbert Oosting.

Gasten

Peter Sluiter - directeur van het Gevangenismuseum Veenhuizen

Paul Brood - historicus

Harm van der Veen - schrijver en verteller van griezelverhalen uit het veen

Karlijn Donders - medewerker Noordelijk Scheepvaartmuseum

Heilien Tonckens - groenontwerper en landschapsadviseur

Presentatie

Sophie Timmer

