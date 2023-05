Loslopende nandoe nog altijd niet gevangen

De nandoe die onlangs is ontsnapt loopt nog steeds los rond op het Mantingerveld. De loopvogel is inmiddels door meerdere mensen gespot en ook op beeld vastgelegd.

Volgens buurtbewoners loopt hij er al bijna twee weken en is hij 'echt een bezienswaardigheid'. De nandoe laat zich moeilijk vangen, waardoor hij nog niet weer bij zijn eigenaar terug is.

Voornamelijk in de namiddag laat de loopvogel zich zien. Dan komt hij meestal dichter bij de N374 bij Nieuw-Balinge. In de ochtend en avond lijkt het diertje elders in het natuurgebied te bivakkeren.

Ook gaf hij aan dat het lastig is het Mantingerveld in te gaan. "Het is broedseizoen, dus moeten we voorzichtig zijn." Volgens Danhof zijn de nandoes eigendom van mensen die 'de dieren gewoon in de tuin heeft staan'.