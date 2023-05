Autobrand in Assen

In Assen is vannacht een auto uitgebrand. Het ging om een personenauto die geparkeerd stond aan de Geulstraat.

De brandweer van Assen rukte uit rond 2.15 uur. Het vuur werd geblust, maar de voorkant van het voertuig is volledig uitgebrand.

Er is bij het voertuig een flesje aangetroffen. Wat erin zat is niet duidelijk, maar de politie gaat dat wel onderzoeken. Mogelijk heeft de inhoud te maken met de oorzaak van de brand. Die is nu nog niet bekend.