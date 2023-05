'OM vervolgt Assenaar vanwege misbruik bij Jehovah's Getuigen'

Een 48-jarige man uit Assen wordt ervan verdacht dat hij kinderen seksueel heeft misbruikt in de tijd dat hij lid was van Jehovah's Getuigen. Dat zou in twee verschillende periodes zijn gebeurd.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) heeft desgevraagd dat laten weten aan het Dagblad van het Noorden . Het OM doet al lang onderzoek naar vermeend seksueel misbruik door leden van de geloofsgemeenschap en hoe de organisatie daarmee omgaat.

In 2018 deed de politie invallen bij woningen van leden van de kerk in Assen en in het hoofdkantoor van Jehovah's Getuigen in Emmen. Nu wordt de man uit Assen dus strafrechtelijk vervolgd voor seksueel misbruik.

Het OM Oost-Nederland laat aan het Dagblad weten dat het gaat om misbruik van een minderjarige. Daarbij zou ook sprake zijn van verkrachting, in de periode tussen 1993 en 1997. Verder zou hij in 2016 ontuchtige handelingen hebben gepleegd bij een slachtoffer dat toen 8 jaar was.

Langlopende zaak

Het heeft na de invallen in 2018 lang geduurd voor het OM een beslissing kon nemen over vervolging. Dat is onder meer het gevolg van het verzet door het bestuur van Jehovah's Getuigen.

Dat vond de invallen en de inbeslagname van documenten onrechtmatig. De ouderlingen mogen volgens de Jehovah's Getuigen informatie geheim houden die ze als geestelijk hulpverleners te horen hebben gekregen. De rechtbank gaf het bestuur grotendeels gelijk, waardoor het OM de informatie en documenten die in beslag waren genomen niet mocht gebruiken. Daar waren ook stukken bij van het onderzoek naar de verdachte uit Assen.