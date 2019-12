Stoofpotje en 'beef Wellington' bezig aan opmars bij kerstdiners

Verder gaan veel mensen voor ossenhaas, om die te verwerken in de zogenoemde 'beef Wellington'. Het recept daarvoor stond twee jaar geleden in een tijdschrift. Sindsdien, willen veel mensen dat proberen. "Dit jaar willen veel mensen een ossenstaart", waarom dat is, weet Bating niet. "Ik heb nog geen recept gezien in een of ander blad."

Toch zijn veel mensen gewoontedieren. "Als je een kalkoen hebt gehad en die was lekker, dan is het niet raar dat mensen dat een jaar later weer doen." Behalve de kalkoen en de rollade is ook het gourmetpakket nog populair.

Het valt de slager op dat mannen steeds vaker het kerstdiner bereiden. "Vooral bij de jongere mensen gebeurt dat veel meer. Die bestuderen gerechten op internet en komen hier met een lijstje of recept op hun telefoon naartoe. Dat is best wel leuk."

Hele dag werken

De slagerij krijgt voor de kerstdagen drie tot vier keer zo veel bestellingen als op een normale dag. In totaal worden er zo'n vijfhonderd bestellingen voorbereid. De medewerkers van de winkel moeten druk aan de bak om alles op tijd af te krijgen. Zo wordt er ook op zondag gewerkt aan het knopen van rollades en samenstellen van pakketten voor de klant. "Het is behoorlijk zwaar", zegt de slager. "Je werkt van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 12 uur. Je ziet je bedje bijna niet."

Om alles af te krijgen worden zelfs oud-medewerkers ingevlogen. "Die bieden zichzelf aan, of ik vraag ze: wil je weer hobbyen? Dan staan ze er weer. Dat is gewoon top."

De slager kan nu al uitkijken naar het moment dat alles klaar is. "Als we dan thuiskomen, dan nemen we eerst een borrel. Hoe laat het dan ook is, de borrel die komt."