Noodopvang Expo Assen wordt 'wachtkamer' voor Ter Apel, locatie tot 1 oktober open

De tijdelijke noodopvang voor vijfhonderd asielzoekers in Expo Assen blijft open tot 1 oktober. De hal verandert vanaf 1 juli wel van een noodopvang naar een wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarover zijn de eigenaar, de gemeente Assen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het eens geworden.

De Expo Assen, voorheen een evenementenlocatie, fungeert sinds november 2021 als opvang voor asielzoekers, bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De huuroverkomst zou eigenlijk eind mei verlopen. De eigenaar van de hal, Lenferink Groep Zwolle, wil de ruimte omtoveren tot locatie voor een dagje uit. Onder meer een kartbaan, padelcomplex en klimwand komen in de ruimte.

Wachtkamer

De noodopvang wordt dus een wachtkamer om Ter Apel te ontlasten. Ook moet die 'overlooplocatie' ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst niet buiten hoeven te slapen, zoals afgelopen zomer het geval was bij het aanmeldcentrum. Het COA heeft namelijk grote moeite om voldoende opvangplekken te vinden voor asielzoekers die wachten op een beoordeling van hun asielaanvraag.

De asielzoekers melden zich eerst in Ter Apel. Mocht daar geen plaats zijn, worden zij vervolgens naar de hal in Assen gebracht in afwachting van hun registratie en identificatie. In de hal is het verblijf maximaal drie tot vijf dagen. Daarna gaan ze terug naar Ter Apel en stromen ze door naar een andere opvanglocatie.