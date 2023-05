Drie tips in Drentse zaken na Opsporing Verzocht

De politie twee tips gekregen over de plofkraak in Nieuw-Dordrecht. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd gisteravond aandacht besteed aan de zaak.

In maart werd de geldautomaat in buurthuis De Klink opgeblazen. Buurtbewoners schrokken rond half vijf 's nachts wakker van de explosie, die ook een gat in de muur van het dorpshuis veroorzaakte.