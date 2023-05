‘Gesprekken over klimbos in Rensenpark lopen’

De gesprekken met de gemeente Emmen lopen, maar witte rook? Dat kan nog even duren. Het bedrijf Fun Forest ziet het Rensenpark als een potentiële plek voor een van hun klimbossen.

Fun Forest exploiteert momenteel een viertal parken in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Venlo. Het noorden van het land is nog een witte vlek op hun kaart, beaamt marketingmanager Ronnie Werner. "We kijken altijd om ons heen als het om nieuwe locaties gaat. Het is geen specifieke reden geweest om bij Emmen aan te kloppen."

'Afstemming noodzakelijk'

Desalniettemin zit Fun Forest met de gemeente Emmen om tafel over het Rensenpark.

Het terrein, waar zich vroeger de dierentuin bevond, is in handen van de gemeente Emmen. "Onze parken bevinden zich allemaal in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld, in Rotterdam zitten we in het Kralingse Bos en in Amsterdam in het Amsterdamse Bos. Dus afstemming met de gemeente is altijd noodzakelijk", aldus Werner.

Schroeven of boren

De aanwezigheid van groen en bomen is een ander criterium voor een klimbos. En laat dat volop aanwezig zijn in het Rensenpark. "Onze installaties bouwen we niet op palen, maar in de bomen."

Niemand hoeft overigens bang te zijn dat deze worden beschadigd. "Er wordt niet geschroefd en geboord. We werken met houten wiggen tussen boom en ons materiaal. Zo ontstaan er geen beschadigingen en krijgt de boom volop de ruimte om te groeien. De natuur lijdt er niet onder, dat is wel zo belangrijk."

Bungeejump en kabelbanen

Hoe het park er precies uit gaat zien, kan nog niet gezegd worden. "Gemiddeld beschikken onze parken over acht tot tien parcoursen. Voor de allerjongsten op een hoogte van twee meter tot meer uitdagende trajecten van twaalf tot veertien meter hoog."

Kabelbanen, bungeejumpen en kabelbanen maken ook onderdeel uit van de verschillende parken. De omvang en het aanbod varieert per locatie. "Het is mede afhankelijk van welke mogelijkheden een plek kan bieden."

Sociale missie

Volgens Werner gaat het overigens om meer dan het bieden van vertier bij Fun Forest. "We hebben een sociale missie. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk- en leertrajecten." Vorig jaar wist het bedrijf 62 mensen te plaatsen of door te laten stromen naar regulier werk.