Dertig maanden geëist tegen Tunesiër die probeerde agenten dood te steken

Justitie eist een gevangenisstraf van dertig maanden tegen een Tunesische 22-jarige man. Hij zou in februari 2023 in het politiebureau van Emmen geprobeerd hebben twee agenten dood te steken nadat hij was aangehouden op verdenking van een reeks auto-inbraken in Zweeloo.

De 22-jarige verdachte kwam in januari dit jaar via Italië en Duitsland aan in Nederland. Daar ging hij al snel op het dievenpad. Hij heeft inmiddels twee veroordelingen van een week en twee maanden op zijn naam wegens diefstallen.

Getipt na inbraken

In februari 2023 belde een getuige de politie dat er was ingebroken in auto's in Zweeloo en dat de verdachte op de bus stond te wachten. Agenten hielden de man een en brachten hem naar het bureau. Daar trok hij tijdens het fouilleren een vleesmes van ongeveer 20 centimeter en maakte stekende bewegingen naar twee agenten. De man kon met een stroomstootwapen worden uitgeschakeld.

Het Openbaar Ministerie omschrijft de diefstallen uit auto's als 'naar'. ,,Zeker omdat er in Zweeloo nog sprake is van een groot onderling vertrouwen. Veel mensen hebben de deur niet op slot", aldus de officier van justitie. De poging tot doodslag neemt het OM hoog op. ,,Het was een mes van 20 centimeter. Daarmee kun je iemand doden. De agenten stonden in een krappe cel zonder fatsoenlijke vluchtweg."

Verdachte ontkent