GOMOS verliest ondanks veel kansen van SWZ Sneek

In de eerste klasse F zondag heeft GOMOS vanmiddag met 2-3 verloren van hoogvlieger SWZ Sneek. Na een eerste helft, met veel kansen voor de thuisploeg, was het vlak na rust de ploeg uit Sneek dat op voorsprong kwam. GOMOS herstelde zich goed en kwam op 1-1 via Robert Elsinga en niet veel later op 1-2 door Jannes Siegers. Uiteindelijk vocht SWZ Sneek zich sterk terug en stond GOMOS na 90 minuten met lege handen.

Hiermee blijft GOMOS op de negende plek staan met 14 punten uit 11 wedstrijden. Bovenin neemt SWZ Sneek de koppositie over van WVV met 27 punten.

Veel kansen

In de eerste helft was het met de thuisploeg dat de kansen kreeg. Veelvuldig werd het doel gevonden, maar onder andere door goede reddingen van keeper Danny Burgers lukte het het niet om op voorsprong te komen. Direct na rust waren het de gasten uit Sneek die via een kopbal van Gerben Visser op voorsprong kwamen. GOMOS liet het er niet bij zitten en vocht zich sterkt terug. Via Robert Elsinga en Jannes Siegers kwam de ploeg van trainer Martin Drent alsnog verdiend op voorsprong. Lang mocht GOMOS niet genieten want uiteindelijk was het Ruben Ybema dat SWZ Sneek naar de overwinning schoot.

Te laag

Martin Drent kijkt terug op een goede wedstrijd van zijn ploeg, maar baalt van het aantal gemiste kansen: "We zijn veelvuldig aan de bal geweest en hebben enorm veel kansen gecreëerd. Dan is het zuur dat we voor rust niet scoren en amper een minuut na rust met 0-1 achter komen te staan. Uiteindelijk heeft mijn ploeg het goed opgepakt en kwamen we goed op voorsprong. Dat we de wedstrijd nog weg hebben gegeven is zuur. We hebben een goed team en ik vind dat we te laag op de ranglijst staan. Als we de kansen die we krijgen ook gaan afronden, weet ik zeker dat we een mooie tweede seizoenshelft tegemoet gaan."

Op 19 januari hervat GOMOS de competitie met een thuiswedstrijd tegen GRC Groningen.