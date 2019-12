Michaël Heylen: Thuis zijn we winnaars, in uitduels vechten we niet voor elkaar

"Het kan", zo vervolgt de Belg, "een kwestie van mentaliteit zijn, maar dat mag niet zo zijn. We zijn profvoetballers. Een paar weken geleden heb ik het ook al gezegd dat we in ieder geval vechtlust moeten tonen als het voetballend niet gaat."

Zijn tweede gele kaart, die hem dus rood opleverde, vond Heylen wel wat zwaar. "Ik denk dat de weg naar de goal nog heel lang was en ik had de pech heb dat ik de overtreding maakte tegen een klein mannetje in plaats van een grote speler. Ik had misschien niet moeten ingrijpen, maar dan kon hij door richting ons doel en ik zit niet zo in elkaar dat ik hem laat lopen."

