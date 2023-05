Assenaar opgepakt voor overval in Noord-Groningen

Een 21-jarige man uit Assen is volgens de politie betrokken bij een overval in Farmsum. Daarbij raakte dinsdag iemand zwaargewond. De Assenaar is samen met twee andere verdachten aangehouden.

De man was nog aanspreekbaar toen de politie kwam. Hij vertelde dat de drie mannen zijn terrein opliepen en hem plotseling aanvielen. Volgens hem waren ze uit op zijn geld. Eén van de aanvallers had hem daarbij met een voorwerp op het hoofd geslagen. Of er iets is buitgemaakt, onderzoekt de politie nog.