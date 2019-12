Dick Lukkien: Een winnaar ben je 24/7, niet af en toe

Tot vanmiddag wilde de oefenmeester van de Drentse club niet spreken van een uitsyndroom en ook na de achtste uitnederlaag van het seizoen vindt Lukkien dat niet een juiste omschrijving. "Wie zegt mij dat dit puur te maken heeft met het spelen van uitwedstrijden. Feit is wel, daar hoeven we niet moeilijk over te doen, dat we in thuiswedstrijden met het publiek erachter beter voor de dag komen. Maar het kan ook zijn dat we simpelweg nog niet stabiel zijn. Misschien kunnen we sowieso niet twee duels achter elkaar goed spelen."

Lukkien kon zich wel vinden in de mening van Michaël Heylen, die hard was in zijn oordeel. "Thuis zijn we allemaal winnaars, maar op vreemde bodem zijn er bepaalde spelers die het kennelijk niet begrijpen om sterk in duel te zijn en voor elkaar te vechten", aldus de Belgische verdediger. "Daar heeft Michaël zeker een punt. Maar een winnaar ben je volgens mij 24/7 en niet af en toe.

Sergio Peña is wat dat betreft exemplarisch. Het verschil tussen vorige week en nu is onacceptabel. Zo zwak in balbezit en in een zo laag tempo, dat kan gewoon niet. En het is niet zo dat ik nu Peña aanval hoor, er was eigenlijk niemand die zijn eigen niveau haalde. De enige twee die een voldoende haalden waren Glenn Bijl en Dennis Telgenkamp."