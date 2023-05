Akkoord uit Brussel voor uitkoopregeling: 'Het gaat weer alleen over stoppen'

Een woest aantrekkelijk bod, zo noemt stikstofminister Van der Wal de vrijwillige uitkoopregeling. Het was alleen even wachten op toestemming van Brussel. Die toestemming is er nu, maar volgens LTO Noord-voorman Dirk Bruins is er daarmee nog geen duidelijkheid.

"Iedereen tast nog in het duister", vertelt Bruins op zijn erf in Dwingeloo. "Geldt ook voor mijzelf. Ik zit hier tussen drie Natura2000-gebieden in. Ik zit overal net een kilometer vanaf, maar omdat het drie gebieden zijn ben ik misschien ook wel een piekbelaster. Ik weet het niet."

Niet voor iedereen

De Europese Commissie heeft gisteren toestemming gegeven voor de vrijwillige uitkoopregeling. Bedrijven die te veel stikstof uitstoten - de zogenaamde piekbelasters - kunnen zich uit laten kopen. Om boeren enthousiast te krijgen ontvangen ze daarvoor meer dan de marktwaarde. Dat laatste betekent ook dat de Europese Commissie wilde kijken of de regeling geen ongeoorloofde staatssteun zou zijn.

Om aan die voorwaarden te voldoen moeten boeren ook definitief stoppen, zegt Bruins. "Een bedrijf dat dicht bij Natura2000 zit, maar op een andere plek in Europa of in Nederland het bedrijf wil voortzetten, kan dat niet. Voor die groep geldt de regeling al niet."

Met pensioen

Volgens Bruins kan de regeling aantrekkelijk zijn, maar slechts voor een hele kleine groep boeren. "Bedrijven die toch al dachten aan stoppen en dat niet nu willen, maar over een paar jaar. Die tegen de pensioensgerechtigde leeftijd aan zitten. Voor die groep kan dit een moment zijn."

Bruins beaamt dat die groep waarschijnlijk te klein is om de beoogde stikstofreductie te halen. "Daarom moet je ook veel meer maatregelen laten zien. We weten dat innovatie werkt. We weten ook dat bijvoorbeeld de weidegang kan helpen. Dat soort maatregelen werken, maar die zijn niet bij wet geborgd."

Meer dan alleen stoppen

"Kom dan niet alleen met een stoppersregeling, want dan gaat het weer alleen over stoppen, maar maak duidelijk welke keuzes ondernemers kunnen maken. Dat zijn er veel meer dan alleen stoppen."