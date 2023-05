Midden-Drenthe heeft nog wat te winnen op gebied van recreatie en toerisme

Midden-Drenthe heeft de zaakjes aardig op orde als het aankomt op recreatie en toerisme. De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente goed samenwerkt met betrokkenen, maar dat een duidelijke visie voor de lange termijn ontbreekt.

"De gemeente Midden-Drenthe heeft een aantal sterke trekkers", stellen onderzoekers van de Rekenkamercommissie. Ze doelen op het museumdorp Orvelte, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de VAM-berg. "In het doorontwikkelen van dit dagrecreatief aanbod liggen nog kansen voor de gemeente."

Bij de VAM-berg valt meer te halen uit het fietstoerisme. Daarnaast zou een overdekte attractie een welkome aanvulling zijn op het aanbod voor toeristen. "De voorzieningen voor het zomerseizoen zijn over het algemeen op orde. Voor de winterperiode en voor periodes met slecht weer tijdens het zomerseizoen is het aanbod aan overdekte elkweervoorzieningen nog erg beperkt", concluderen de onderzoekers, die wel zien dat in omliggende gemeenten dit soort attracties aanwezig zijn.

Ambitie ontbreekt

De Rekenkamer nam het beleid van de gemeente op het gebied van vrijetijdseconomie onder de loep. De gemeente stelde in 2018 doelen voor de periode tot 2022, zoals het laten groeien van het aantal overnachtingen met 10 procent. Concrete acties om dat te bereiken ontbraken. Daarnaast zijn de doelen vaak gericht op de korte termijn. "Er wordt nog relatief weinig vooruitgeblikt waar de gemeente heen wil met deze sector. De ambitie ontbreekt in de doelen."

De gemeente zet in op goede informatievoorziening en betere samenwerking binnen de sector, zo werd er een toeristisch regisseur aangesteld. Maar bruggen naar andere terreinen, zoals evenementen en cultuur, worden nauwelijks geslagen. Daarnaast focust de gemeente zich op het gebied van verblijfsrecreatie te veel op vakantieparken, de Rekenkamer raadt aan de blik te verbreden.

Betere controle

Ook de gemeenteraad kan zich meer mengen in de koers op recreatiegebied. De onderzoekers constateren dat de raad nauwelijks aandacht heeft voor het beleid, ondanks dat raadsleden het onderwerp belangrijk vinden. Zo kwam het onderwerp niet terug in een raadsprogramma dat na de verkiezingen werd opgesteld.

Daarnaast wordt de gemeenteraad niet vaak geïnformeerd over ontwikkelingen door het gemeentebestuur, terwijl zij wel gekozen zijn om beleid te controleren. Als er informatie wordt gegeven, gaat het vooral over geld voor bijvoorbeeld Stichting Marketing en Promotie. "De raad heeft zelf ook niet actief informatie opgevraagd over deze ontwikkelingen", is te lezen in het rapport.

Volgens de onderzoekers geven raadsleden als reden dat er er veel vertrouwen is dat het goed loopt met het toeristische beleid. "Wanneer onderwerpen gevoeliger liggen, worden deze wel uitgebreid behandeld in de gemeenteraad, bijvoorbeeld bij het project Vitale Vakantieparken."

Handvat

Het rapport kan worden gebruikt voor het opstellen van nieuw vrijetijdsbeleid in Midden-Drenthe. In een eerste reactie op het onderzoek zegt het college van burgemeester en wethouders zich te kunnen vinden in de conclusies.