Politie Noord-Nederland gebruikte vorig jaar opnieuw vaker geweld

Het aantal incidenten waarbij agenten van de politie-eenheid Noord-Nederland geweld gebruikten, is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. In 2022 waren er 1.576 zaken waarbij agenten zich genoodzaakt voelden geweld toe te passen. Ter vergelijking: in 2019 ging het om 916 voorvallen.

De stijging van het gebruik van geweld door dienders past in het landelijke beeld. Ten opzichte van 2021 werd vorig jaar 12 procent meer ingegrepen met bijvoorbeeld een stroomstootwapen, een wapenstok of pepperspray.

Een mogelijke verklaring van de stijgende geweldscijfers is het verder polariseren van de maatschappij. "Burger en overheid zijn steeds meer tegen over elkaar komen te staan. Het groter aantal protesten dat daarvan een gevolg is, leidt tot meer geweldsaanwendingen. Daarnaast kan een mogelijke oorzaak ook gelegen zijn in het grote aantal incidenten rond mensen met verward gedrag", zo schrijft de politie.